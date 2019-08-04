Злоупотребление референдумами может привести к прекращению полномочий Зеленского, - аналитик Александр Неберикут

4 августа, 2019, 23:00

Предлагаемая партией "Слуга народа" политика решения насущных общегосударственных и региональных проблем путем проведения референдумов способна дать вполне нежелательные последствия. В частности, не желательные для самой власти

Об этом заявил аналитик гражданской сети "Опора" Александр Неберикут в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

Например, может произойти прекращение полномочий президента Владимира Зеленского с последующим приходом вместо него авторитарного лидера, который будет спасать страну от хаоса.

"Риск в чем? Если злоупотреблять этим механизмом, это может привести к досрочному окончанию полномочий самого президента. Разными способами - путем переворота или путем механизма прямой демократии каким-то таким искаженным. Или иной сценарий: это подготовит почву для авторитарного преемника. Скорее всего, когда будет злоупотребление механизмом прямой демократии, референдумами и так далее, которое приведет к расколу (общества - ред.), следующий президент будет далеко не демократическим", - отметил Неберикут.

В таком случае в стране, по его мнению, появится "запрос на сильную руку".