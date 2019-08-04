В Японии госпитализировали 70-летнюю женщину с подозрением на Эболу
Об этом сообщает японская информационное агентство Kyodo , передает Еспресо.TV .
Женщину в возрасте 70 лет, проживающая в префектуре Сайтама, 3 августа 2019 года отвезли в правительственный Национальный институт инфекционных заболеваний (Мусасимураяма, Токио) с температурой выше 39,2 градусов.
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При этом тест на малярию дал отрицательный результат. Наличие или отсутствие у женщины вируса Эбола в настоящее время не подтверждается, это будет точно известно сегодня, 4 августа, во второй половине дня.
По словам самой пациентки, во время ее пребывания в Конго в нее якобы не было никаких контактов с людьми, инфицированными вирусом Эбола. С путешествия по Африке она вернулась 31 июля.
- Напомним, в мае в Демократической Республике Конго подтвердили новые случаи заболевания Эбола.
- По данным на середину июля, вирус лишил жизни уже 42 граждан этой страны .
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