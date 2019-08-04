В СЦКК объяснили, почему не начинается разминирование моста в Станице Луганской

4 августа, 2019, 11:32

В Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявили о невозможности начала разминирования моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности украинским саперам со стороны российско-террористических сил

Об этом в воскресенье, 4 августа 2019 года, заявил руководитель украинской стороны СЦКК полковник Александр Борщевский, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований. Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет ", - отметил он.

По словам Борщевского, прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий.

"Пиротехнические работы должны состояться не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт", - сказал он.

Руководитель украинской стороны СЦКК также отметил, что существует понимание со стороны Наблюдательной миссии ОБСЕ по решению этого вопроса.

Борщевский добавил, что пока нет реальных подтверждений со стороны российской оккупационной администрации ОРЛО о начале работ.