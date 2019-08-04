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Espreso.tvХай-текВ работе Facebook и Instagram снова произошел глобальный сбой

В работе Facebook и Instagram снова произошел глобальный сбой


фото: mignews
Пользователи Instagram и Facebook по всему миру 4 августа жаловались на проблемы в работе социальных сетей

О со ссылкой на Downdetector сообщает "Общественное" .

Большинство пользователей, у которых возникли проблемы с Instagram, жалуются на проблемы с лентой новостей. Еще 16% пользователей имеют проблемы с публикацией в соцсети, а 13% не могут войти в свой профиль.

Больше всего на проблемы жалуются в Западной Европе и США.

Пользователи Facebook больше всего жалуются на проблемы с лентой новостей, на то, что соцсеть вообще не работает, либо на то, что не могут войти в свой аккаунт.

Чаще всего на проблемы с Facebook жалуются в Японии и Юго-Восточной Азии. Также сбой возник у большого количества пользователей в США и Западной Европе.

Проблеме с социальными сетями Facebook и Instagram также наблюдались в Украине.

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