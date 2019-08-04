В работе Facebook и Instagram снова произошел глобальный сбой
О со ссылкой на Downdetector сообщает "Общественное" .
Большинство пользователей, у которых возникли проблемы с Instagram, жалуются на проблемы с лентой новостей. Еще 16% пользователей имеют проблемы с публикацией в соцсети, а 13% не могут войти в свой профиль.
Больше всего на проблемы жалуются в Западной Европе и США.
Пользователи Facebook больше всего жалуются на проблемы с лентой новостей, на то, что соцсеть вообще не работает, либо на то, что не могут войти в свой аккаунт.
Чаще всего на проблемы с Facebook жалуются в Японии и Юго-Восточной Азии. Также сбой возник у большого количества пользователей в США и Западной Европе.
Проблеме с социальными сетями Facebook и Instagram также наблюдались в Украине.
- Напомним, 3 июля в работе Facebook и Instagram также было зафиксировано глобальный сбой .
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