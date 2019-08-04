В работе Facebook и Instagram снова произошел глобальный сбой

4 августа, 2019, 22:09

Пользователи Instagram и Facebook по всему миру 4 августа жаловались на проблемы в работе социальных сетей

О со ссылкой на Downdetector сообщает "Общественное" .

Большинство пользователей, у которых возникли проблемы с Instagram, жалуются на проблемы с лентой новостей. Еще 16% пользователей имеют проблемы с публикацией в соцсети, а 13% не могут войти в свой профиль.

Больше всего на проблемы жалуются в Западной Европе и США.

Пользователи Facebook больше всего жалуются на проблемы с лентой новостей, на то, что соцсеть вообще не работает, либо на то, что не могут войти в свой аккаунт.

Чаще всего на проблемы с Facebook жалуются в Японии и Юго-Восточной Азии. Также сбой возник у большого количества пользователей в США и Западной Европе.

Проблеме с социальными сетями Facebook и Instagram также наблюдались в Украине.