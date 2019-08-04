//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ "Барселоне" появился футболист за 200 млн евро

В "Барселоне" появился футболист за 200 млн евро


фото: fcbarcelona.com
"Барселона" купила у "Бетиса" испанского полузащитника Хуниора Фирпо и прописала в его контракте отступные в 200 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .

Соглашение с 22-летним футболистом подписан на пять лет. Сумма трансфера составила 18 млн евро плюс 12 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.

В контракт Фирпо прописана сумма отступных в 200 млн евро.

В 24 матчах чемпионата Испании прошлого сезона Фирпо забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 августа, 2019 воскресенье

3 августа, 2019 суббота

больше новостей

4 августа, 2019 воскресенье

3 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать