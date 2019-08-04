В "Барселоне" появился футболист за 200 млн евро
4 августа, 2019, 15:18
"Барселона" купила у "Бетиса" испанского полузащитника Хуниора Фирпо и прописала в его контракте отступные в 200 млн евро
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .
Соглашение с 22-летним футболистом подписан на пять лет. Сумма трансфера составила 18 млн евро плюс 12 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.
В контракт Фирпо прописана сумма отступных в 200 млн евро.
В 24 матчах чемпионата Испании прошлого сезона Фирпо забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Welcome @ JuniorFirpo03 !- FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2019
#ReadyToColor pic.twitter.com/VuIR4yenXz
- Напомним, 23 июля "Барселона" уступила "Челси" на предсезонном турнире Rakuten Cup в Японии в дебютном матче Гризманн.
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