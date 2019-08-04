В Киеве пройдет Чемпионат Европы по прыжкам в воду

4 августа, 2019, 07:51

С 5 по 11 августа в Киеве состоится Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Украину представят 10 спортсменов

Церемония открытия Чемпионата Европы-2019 по прыжкам в воду состоится 5 августа в 16:15, а уже в 16:55 начнутся соревнования смешанных команд (3 м и 10 м), рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Всего в чемпионате примут участие 24 команды из Европы.

Будет разыграно 12 комплектов медалей и лицензии на участие в Олимпийских играх-2020 в четырех индивидуальных дисциплинах: прыжки с трамплина (3 м) и прыжки с вышки (10 м) среди мужчин и женщин.

От украинской сборной будут выступать 10 спортсменов: Олег Колодий, Станислав Олефирчик, Александр Горшковозов, Олег Сербин, Алексей Середа, Анна Арнаутова, Елена Федорова, Виктория Кесарь, Анна Письменская и София Лискун.