//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве еще одна станция метро отказалась от жетонов

В Киеве еще одна станция метро отказалась от жетонов


фото: radiosvoboda.org
В Киеве с 5 августа станция метрополитена "Днепр" отказывается от использования жетонов

Об этом сообщает "Киевский метрополитен" в facebook.

"Завтра ко всем предыдущим вестибюлей присоединяется станция" Днепр ". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.

В киевском метрополитене жетонами можно будет пользоваться до 31 октября 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

4 августа, 2019 воскресенье

3 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать