В Киеве еще одна станция метро отказалась от жетонов

4 августа, 2019, 21:07

В Киеве с 5 августа станция метрополитена "Днепр" отказывается от использования жетонов

Об этом сообщает "Киевский метрополитен" в facebook.

"Завтра ко всем предыдущим вестибюлей присоединяется станция" Днепр ". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.

В киевском метрополитене жетонами можно будет пользоваться до 31 октября 2019 года.