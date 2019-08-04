В Киеве еще одна станция метро отказалась от жетонов
4 августа, 2019, 21:07
В Киеве с 5 августа станция метрополитена "Днепр" отказывается от использования жетонов
Об этом сообщает "Киевский метрополитен" в facebook.
"Завтра ко всем предыдущим вестибюлей присоединяется станция" Днепр ". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.
В киевском метрополитене жетонами можно будет пользоваться до 31 октября 2019 года.
- Напомним, в двух вестибюлях на станциях столичного метрополитена с 15 июля уже начали работать без жетонов .
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