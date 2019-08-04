В Черновцах на "Гравитоне" произошла поножовщина между азербайджанцами: один из мужчин скончался от ножевых ранений

4 августа, 2019, 10:54

В городе Черновцы полиция выясняет обстоятельства инцидента в одном из спальных районов города, где во время спора четверо мужчин получили телесные повреждения и, как следствие, один из них скончался в больнице

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Как отмечается вечером 3 августа 2019 года в спальном районе вблизи Черновицкого завода "Гравитон" возник конфликт между пятью мужчинами. Во время инцидента двое участников получили проникающие ножевые ранения и в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы, где один из пострадавших в результате полученных телесных повреждений скончался.

Еще двое пострадавших также получили незначительные телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

По данному факту следователи начали три уголовных производства. В частности, два - по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений (части 1 и 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины), еще одно - по факту совершения хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

Работники полиции задержали одного из участников инцидента, повлекшего смертельные телесные повреждения.

Сейчас полицейские осуществляют первоочередные следственные действия.

По информации газеты Молодой буковинец, драка с применением холодного оружия возникла между азербайджанцами.

Также отмечается, что от ударов ножен погиб молодой парень, тогда как его соперник, которого тоже ранили, был постарше.