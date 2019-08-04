Умер российский певец Вилли Токарев
4 августа, 2019, 16:28
На 85-м году жизни скончался известный российский и американский певец Вилли Токарев
Об этом сообщает "Эхо Москвы".
О смерти певца сообщил артист и ведущий радиостанции Николай Тамразов, который узнал о смерти от семьи исполнителя.
Вилли Токарев прославился как автор-исполнитель песен в жанре российского шансона.
В 1974 году эмигрировал из СССР в США, где начал заниматься музыкой и получил популярность среди русскоязычных эмигрантов.
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