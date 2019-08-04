Умер российский певец Вилли Токарев

4 августа, 2019, 16:28

На 85-м году жизни скончался известный российский и американский певец Вилли Токарев

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

О смерти певца сообщил артист и ведущий радиостанции Николай Тамразов, который узнал о смерти от семьи исполнителя.

Вилли Токарев прославился как автор-исполнитель песен в жанре российского шансона.

В 1974 году эмигрировал из СССР в США, где начал заниматься музыкой и получил популярность среди русскоязычных эмигрантов.