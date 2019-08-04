Сутки на фронте: враг четыре раза нарушил перемирие

4 августа, 2019, 19:25

4 августа на фронте российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение суток подразделения ОС придерживаются устойчивого режима прекращения огня. Зато враг четыре раза нарушил запрет на использование любого оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи Верхнеторецкого по направлению Пантелеймоновка - применяя миномет калибра 82 мм; дважды в районе населенного пункта Пески по направлению Лозового - применяя стрелковое оружие; рядом с Широкино по направлению Саханка - применяя стрелковое оружие.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.