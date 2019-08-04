Сейчас Кремль нацелится на Южную Украину. Ситуация там хуже, чем в Харькове, - Климкин
С таким заявлением выступил экс-глава МИД Павел Климкин во время общения с ветеранами войны yf Донбассе, передает Еспресо.TV со ссылкой на Обозреватель.
"Сейчас угроза федерализация Украины по российской модели наибольшая за все годы независимости. Это не какая-то абстрактная угроза, за этим стоят серьезные сценарии. Поэтому так важно не дать Путину раздолбать здесь все внутри", - отметил он.
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По мнению Климкина, ведущую роль в попытке федерализации Украины (в первую очередь, на юге) будут играть пророссийские политические силы во главе с Виктором Медведчуком, а также скупленными россиянами украинские телевизионные каналы.
"У нас каналы покупаются оптом и в розницу, так ближайшие годы будут очень и очень серьезными. Путин будет пытаться выдергивать Донбасс, украинский Юг. Он более рискованней с точки зрения российской пропаганды, чем Харьков. Например, есть угроза по Николаеву. Россия попытается провоцировать не один большой конфликт, а региональные конфликты, чтобы откалывать регионы друг от друга ", - подчеркнул политик.
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"Поэтому нам следует сконцентрироваться на основном и оставить в прошлом ссоры, обиды относительно маленьких вещей и не дать тем, кого мы называем пророссийские силы, это не только Медведчук, вообще стать игроком в украинском политическом поле", - добавил Климкин.
- Как считает глава Львовского областного совета Александр Ганущин, после перехода областных и районных советов под полный контроль президентской партии "Слуга народа", на который делается расчет в связи с подготовкой командой Владимира Зеленского к внеочередным муниципальным выборам, намерения относительно федерализации Украины будут подаваться не как требование Кремля, а вроде как воля части местных советов.