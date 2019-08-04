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Espreso.tvМир"Это политический кризис серьезнее, чем Болотная", - юрист российской оппозиции Любовь Соболь

"Это политический кризис серьезнее, чем Болотная", - юрист российской оппозиции Любовь Соболь

Последние репрессии кандидатов в местные депутаты от оппозиции и разгоны уличных акций в Москве выглядят значительно более угрожающе, чем события 2011-2013 годов на Болотной площади

Об этом заявила юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь, которую тоже сняли с выборов в Московскую городскую думу, передает Еспресо.TV со ссылкой на Euronews .

"Я считаю, что это серьезней. Политический кризис серьезней, чем был во время Болотной. Потому что тогда сажали рядовых активистов, но сейчас дана команда возбудить уголовное дело именно на лидеров оппозиции. Все, кроме Навального и Ройзмана, все остальные лидеры политической оппозиции России сейчас проходят по уголовному делу. Во время Болотной такого не было", - пояснила она.

По словам Соболь, не исключено, что против нее тоже будет возбуждено уголовное производство.

"У меня нет никаких сомнений, что они могут принять политическое решение, посадить нас, как лидеров данного протеста. Я считаю, что сейчас это было предупреждением, в том числе отравление Навального", - отметила оппозиционерка.

Сейчас она уже более 20 дней находится в протестном голодании.

Соболь проходит по двум делам, но пока как свидетель.

3 августа ее снова задержали силовики.

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