Непогода обесточила 40 населенных пунктов. Особенно досталось Причерноморью

4 августа, 2019, 09:15

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в ночь с 3 на 4 августа 2019 года произошло обесточивание 40 населенных пунктов в двух областях

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ГСЧС.

В частности, в Одесской области обесточены 25 сел, поселков и городов, в Кировоградской - 15.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Одесской области из-за прохождения интенсивных осадков и накопления большого количества дождевой воды в отдельных низменных участках местности возникали случаи подтоплений дворов и подвалов в Арцизском, Овидиопольском районах и городе Одесса.

"Всего за сутки подразделениями ГСЧС осуществлено 11 выездов на откачку воды (видкачено более 1 тыс. 300 куб м воды), 4 выезда для буксировки автотранспорта и перевозки людей, 5 выездов для распиловки и уборка деревьев", - сообщили в ведомстве.