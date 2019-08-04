Горе-мать из Буковины объяснила, почему выбросила тело сына в чемодане

4 августа, 2019, 14:20

Благодаря бдительности пассажиров одного из рейсовых автобусов на территории области в пятницу, 2 августа 2019 года, была задержана женщина, которую разыскивает Национальная полиция. Это была 22-летняя Анна Пилявская, которая оставила мертвого сына в чемодане на пустыре вблизи гипермаркета "Метро" на окраине Черновцов

Сейчас с участием матери проводятся необходимые следственные действия следователями ГУ Нацполиции Черновицкой области на территории Хмельницкой области, где находится указанная женщина, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По поводу обстоятельств происшествия она объяснила, что вечером 25 июня ее трехлетнему ребенку внезапно стало плохо и повысилась температура. Она по своему усмотрению дала необходимые лекарства для снижения температуры и легла с ребенком спать. А когда после полуночи проснулась, то указывает на то, что ребенок уже была в судорогах, и когда она начала искать необходимые лекарства и снова вернулась к ребенок, то мальчик уже был мертв. Боясь за то, что ее обвинят в ненадлежащем уходе за ребенком, она поместила в чемодан труп ребенка и вывезла подальше от своего проживания. А сама сбежала с того места и скрывалась больше месяца ", - рассказал заместитель начальника Следственного управления ГУНП в Черновицкой области - начальник отдела Демьян Голянский.

Эти показания будут проверены следственным путем в ходе дальнейшего расследования, и будет предоставлена надлежащая правовая оценка действиям указанного лица.