Француз перелетел через Ла-Манш на доске с реактивными двигателями
Об этом сообщает BFM TV.
Полет на расстояние около 35 км длился около 22 минут, учитывая дозаправку на специальной платформе, установленной в проливе. Запата стартовал во Франции недалеко от побережья и приземлился в Великобритании недалеко от города Дувр.
Скорость полета достигала 177 км / ч.
Франки Запата использовал для полета летающую платформу Flyboard Air, которую он сам и изобрел. Она имеет пять небольших реактивных двигателей, работающих на керосине. Автономный полет возможен только в течение нескольких минут, после чего необходимо дозаправка.
Ранее никто не пересекал Ла-Манш на подобном виде транспорта. Запата побил свой собственный рекорд дальности полета на летающей доске - ранее он составлял лишь 2,3 км.
Franky Zapata a réussi à traverser la Manche à bord de son Flyboard!- BFMTV (@BFMTV) August 4, 2019
Découvrez les images de son arrivée en Angleterre pic.twitter.com/bTMgA1VhYN
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