Француз перелетел через Ла-Манш на доске с реактивными двигателями

4 августа, 2019, 18:51

Французский изобретатель Фрэнки Запата пересек пролив Ла-Манш на летающей доске с реактивными двигателями

Об этом сообщает BFM TV.

Полет на расстояние около 35 км длился около 22 минут, учитывая дозаправку на специальной платформе, установленной в проливе. Запата стартовал во Франции недалеко от побережья и приземлился в Великобритании недалеко от города Дувр.

Скорость полета достигала 177 км / ч.

Франки Запата использовал для полета летающую платформу Flyboard Air, которую он сам и изобрел. Она имеет пять небольших реактивных двигателей, работающих на керосине. Автономный полет возможен только в течение нескольких минут, после чего необходимо дозаправка.

Ранее никто не пересекал Ла-Манш на подобном виде транспорта. Запата побил свой собственный рекорд дальности полета на летающей доске - ранее он составлял лишь 2,3 км.