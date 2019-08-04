Формула-1: Хэмилтон в драматичной борьбе вырвал победу на Гран-при Венгрии

4 августа, 2019, 18:14

На этапе чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Венгрии британец Льюис Хэмилтон в драматичной борьбе вырвал победу у нидерландца Макса Ферстаппена

Об этом сообщает "Укринформ" .

Борьба в Венгрии поднялась к противостоянию Макса Ферстаппена из "Ред Булл", который накануне выиграл квалификацию, и лидера общего зачета Льюиса Хэмилтона с "Мерседеса".

За четыре круга до финиша Хэмилтон, который сделал два пит-стопы и имел лучшие шины, обошел Ферстаппена и стал победителем этапа. Это восьмая победа британца в сезоне: нидерландец завершил гонку вторым.

На третьем и четвертом местах финишировали пилоты "Феррари" - немец Себастьян Феттель и Монегасков Шарль Леклер. Только восьмым финишировал другой пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас.

После 12-ти этапов первое место в общем зачете уверенно занимает Хэмилтон, который набрал 250 очков. Боттас второй - 188 очков. Ферстаппен третий - 181 очко.