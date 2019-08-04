Формула-1: Хэмилтон в драматичной борьбе вырвал победу на Гран-при Венгрии
Об этом сообщает "Укринформ" .
Борьба в Венгрии поднялась к противостоянию Макса Ферстаппена из "Ред Булл", который накануне выиграл квалификацию, и лидера общего зачета Льюиса Хэмилтона с "Мерседеса".
За четыре круга до финиша Хэмилтон, который сделал два пит-стопы и имел лучшие шины, обошел Ферстаппена и стал победителем этапа. Это восьмая победа британца в сезоне: нидерландец завершил гонку вторым.
На третьем и четвертом местах финишировали пилоты "Феррари" - немец Себастьян Феттель и Монегасков Шарль Леклер. Только восьмым финишировал другой пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас.
После 12-ти этапов первое место в общем зачете уверенно занимает Хэмилтон, который набрал 250 очков. Боттас второй - 188 очков. Ферстаппен третий - 181 очко.
- Напомним, 28 июля на Гран-при Германии лидер общего зачета чемпионата мир в автогонках Формула-1 британец Льюис Хэмилтон финишировал 11-м, а победил Макс Ферстаппен из Нидерландов .
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