Эпидемия расстрелов в США: в Чикаго ранены семь человек

4 августа, 2019, 20:10

В США в третий раз за сутки произошла массовая стрельба, в Чикаго ранены семь человек

Об этом со ссылкой на CBS сообщает "Укринформ".

В ночь на воскресенье в одном из парков американского города Чикаго в результате стрельбы пострадали семь человек. Очевидцы указывают на то, что выстрелы были произведены из машины, проезжавшей мимо.

Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Сейчас преступник находится в розыске.