Эпидемия расстрелов в США: в Чикаго ранены семь человек
4 августа, 2019, 20:10
В США в третий раз за сутки произошла массовая стрельба, в Чикаго ранены семь человек
Об этом со ссылкой на CBS сообщает "Укринформ".
В ночь на воскресенье в одном из парков американского города Чикаго в результате стрельбы пострадали семь человек. Очевидцы указывают на то, что выстрелы были произведены из машины, проезжавшей мимо.
Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Сейчас преступник находится в розыске.
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