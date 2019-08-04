//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЭпидемия расстрелов в США: в Чикаго ранены семь человек

Эпидемия расстрелов в США: в Чикаго ранены семь человек


фото: chicago.cbslocal.com
В США в третий раз за сутки произошла массовая стрельба, в Чикаго ранены семь человек

Об этом со ссылкой на CBS сообщает "Укринформ".

В ночь на воскресенье в одном из парков американского города Чикаго в результате стрельбы пострадали семь человек. Очевидцы указывают на то, что выстрелы были произведены из машины, проезжавшей мимо.

Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Сейчас преступник находится в розыске.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

4 августа, 2019 воскресенье

3 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать