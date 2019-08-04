Циклон из Румынии в Одессе: затоплены улицы и машины, люди на байдарках
4 августа, 2019, 10:13
В субботу, 3 августа 2019 года, непогода принесла в Одессу настоящее испытание для транспортной инфрастурктуры и коммунальщиков. Не говоря уже о жителях украинской "южной столицы" и отдыхающих
Потоки воды, ила, камней и мусора сносили машины, останавливали движение трамваев и грузовиков, а также забивали систему сточных вод и выводили из строя коллекторы, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую газету Думская.net .
На пересечении улиц Промышленная и Химическая
таможенная площадь
На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и сделал непригодным ливневый коллектор
Оползень возле автовокзала. Улица Балковская
Одесситы пересаживаются на лодки
Но, что самое опасное, штормовой ветер повалил много деревьев и больших сухих веток
- Напомним, сейчас остаются обесточенными 40 населенных пунктов в Одесской и Кировоградской областях.
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