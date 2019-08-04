3 августа на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов, с украинской - раненый

4 августа, 2019, 07:21

3 августа 2019 года российско-оккупационные силы восемь раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 4 августа 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - отмечается в сообщении.

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С начала текущих суток оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Данные о потерях с украинской стороны пока отсутствуют.