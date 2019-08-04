3 августа на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов, с украинской - раненый
4 августа, 2019, 07:21
3 августа 2019 года российско-оккупационные силы восемь раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 4 августа 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - отмечается в сообщении.
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С начала текущих суток оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил.
Данные о потерях с украинской стороны пока отсутствуют.
- Напомним, в мае и июне 2019 года на фронте погибло одинаковое количество защитников Родины - девять бойцов каждого из названных месяцев.
- В июле таких случаев было уже 14 (из них - одна женщина - военный медик, речь о сержанте, санитарном инструкторе медицинского пункта батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Шевченко Ирине Викторовне).
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