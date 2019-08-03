Зеленский предлагает отменить визы с рядом стран для развития медицинского туризма

3 августа, 2019, 13:52

Об этом глава государства заявил в субботу, 3 августа 2019 года, на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине, где он находится с рабочей поездкой, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел (рассмотреть этот вопрос - ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы ", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет трижды больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

В свою очередь глава Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский во время совещания рассказал, что на Львовщине насчитывается 7 бальнеологических курортов, более 200 источников минеральной воды различных типов. В общем Львовщина, по его словам, имеет большой потенциал в развитии пластической хирургии, стоматологии, санаторно-курортном и реабилитационном лечении, офтальмологии и в сфере репродуктивного здоровья. Немало проектов по развитию медицинского и оздоровительного туризма успешно развиваются, но существует и ряд проблем, отметил Мальский.

По его словам, для развития украинского медицинского туризма в настоящее время стоит больше популяризировать его в мире и создать более благоприятные условия для иностранцев, желающих приехать к нам на лечение.

"Средний чек иностранного туриста, который оставляет его в Украине, насчитывает $ 2-2,5 тыс. за курс лечения. Это немалые средства", - сказал глава Львовской ОГА.

Он также рассказал, что раньше большинство иностранных туристов, которые приезжали на оздоровление в Украине, были гражданами России, сейчас ситуация кардинально изменилась.

"И мы чувствуем, что регион развивается. Поэтому хорошим шагом было бы расширить безвизовые, потому что много стран нужна виза в Украину, и некоторые предложения по этому поводу высказываются", - отметил Мальский.

В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Богдан, заместитель руководителя офиса президента Алексей Гончарук, глава Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.