В пригороде Одессы бандит с обрезом ограбил отделение "Новой почты". Перед этим он обстрелял Mitsubishi на трассе, - СМИ
3 августа, 2019, 07:37
В пятницу, 2 августа 2019 года, вооруженный охотничьим обрезом мужчина напал на отделение "Новой почты" в селе Нерубайское, что под Одессой
Чтобы заставить сотрудницу отделения отдать ему заработанные в течение дня наличные, разбойник выстрелил в потолок. Никто не пострадал, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую газету Дуская.net .
Ранее этот же человек обстреляла на Киевской трассе автомашину "Мицубиси" - злоумышленник пытался отобрать ее у владельца. В Нерубайское, очевидно, он пришел пешком - через поля.
Сейчас преступника разыскивают. Объявлен план "Сирена" (комплекс мероприятий, которые вводятся в действие с появлением на территории вооруженного преступника).
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