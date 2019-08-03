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Espreso.tvОбществоВ пригороде Одессы бандит с обрезом ограбил отделение "Новой почты". Перед этим он обстрелял Mitsubishi на трассе, - СМИ

В пригороде Одессы бандит с обрезом ограбил отделение "Новой почты". Перед этим он обстрелял Mitsubishi на трассе, - СМИ

В пятницу, 2 августа 2019 года, вооруженный охотничьим обрезом мужчина напал на отделение "Новой почты" в селе Нерубайское, что под Одессой

Чтобы заставить сотрудницу отделения отдать ему заработанные в течение дня наличные, разбойник выстрелил в потолок. Никто не пострадал, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую газету Дуская.net .

Ранее этот же человек обстреляла на Киевской трассе автомашину "Мицубиси" - злоумышленник пытался отобрать ее у владельца. В Нерубайское, очевидно, он пришел пешком - через поля.

Сейчас преступника разыскивают. Объявлен план "Сирена" (комплекс мероприятий, которые вводятся в действие с появлением на территории вооруженного преступника).

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