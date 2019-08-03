В Москве протестующие впервые попытались не отдавать собрата полиции

3 августа, 2019, 17:40

Днем в субботу, 3 августа 2019 года, во время массовых протестов возле памятника Пушкину (Москва, Россия) трое участников очередного нескакционованого митинга "За честные выборы" держались друг за друга, чтобы силовики не увели в автозак старшего из них

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на прямую трансляцию телевизионного канала Настоящее время, который вещает из Праги.

Таким образом двое молодых людей (одного из них зовут Георгий Оганезов) пытались защитить известного участника уличного протестного движения Михаила Кригера.

Чтобы разъединить их полиция применила к ним силу в виде избиения резиновыми дубинками.

Это едва ли не первый подобный случай за последнее время.