В Гамбурге таможенники изъяли спортивные сумки с кокаином на 1 млрд евро

3 августа, 2019, 12:16

Сотрудники федеральной таможни Германии (Zoll) конфисковали 4,5 тонны кокаина в порту города Гамбург

Его стоимость оценивается почти в € 1 млрд, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Таможенники проводили проверку две недели назад, в результате которой в грузовом контейнере обнаружили 4,2 тыс. упаковок с наркотиками. При этом они были расфасованы в 211 крупных спортивных сумок. По документам в них перевозили соевые бобы с уругвайского Монтевидео в бельгийский Антверпен.

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Эта партия является крупнейшей из всех, что когда-то изымались в Германии.

Начато следствие.

Опасный груз уничтожен.

Таможенная служба Гамбурга проводит расследование. Изъятый кокаин уничтожили.