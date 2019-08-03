Украинский пловец-паралимпиец Иваненко установил мировой рекорд на Ла-Манше

3 августа, 2019, 08:13

Украинский паралимпиец Олег Иваненко переплыл Ла-Манш и установил мировой рекорд. За 18 часов непрерывного заплыва он преодолел 62 км

Об этом спортсмен сообщил у себя в Facebook, рассказывает Еспресо.TV.

"Друзья! Поздравляю вас с нашей общей победой! Есть рекорд Мира! Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды. За 18 часов непрерывного заплыва я преодолел 62 километра. А это почти в два раза больше чем предполагалось, если бы мы плыли по прямому курсу ", - говорится в сообщении.

Спортсмен преодолел почти вдвое большее расстояние, чем предполагалось, из-за непогоды.