Украинский пловец-паралимпиец Иваненко установил мировой рекорд на Ла-Манше
3 августа, 2019, 08:13
Украинский паралимпиец Олег Иваненко переплыл Ла-Манш и установил мировой рекорд. За 18 часов непрерывного заплыва он преодолел 62 км
Об этом спортсмен сообщил у себя в Facebook, рассказывает Еспресо.TV.
"Друзья! Поздравляю вас с нашей общей победой! Есть рекорд Мира! Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды. За 18 часов непрерывного заплыва я преодолел 62 километра. А это почти в два раза больше чем предполагалось, если бы мы плыли по прямому курсу ", - говорится в сообщении.
Спортсмен преодолел почти вдвое большее расстояние, чем предполагалось, из-за непогоды.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-