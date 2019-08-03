Супергол Ди Марии принес ПСЖ первый трофей сезона
3 августа, 2019, 22:47
ПСЖ в матче за Суперкубок Франции победил "Ренн" и получил первый трофей нового сезона
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч состоялся в китайском городе Шэньчжэнь и завершилась победой парижской команды со счетом 2:1.
ПСЖ играл без лидера атаки бразильца Неймара, который намерен покинуть команду в это трансферное окно.
На 13-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Ренна" Адриен Эну. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сравнял счет на 57-й минуте. На 73-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария принес ПСЖ победу отличным ударом со штрафного.
Суперкубок Франции
3 августа
ПСЖ - "Ренн" 2:1
Голы: Мбаппе, 57, Ди Мария, 73 - Ену, 13
# TDC2019- Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 3, 2019
Champions! #PSGSRFC # ChinaSummerTour2019 pic.twitter.com/Nta4IpT1vz
- Напомним, 30 июля французский ПСЖ согласился снизить цену на бразильского футболиста Неймара.
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