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Espreso.tvСпортСупергол Ди Марии принес ПСЖ первый трофей сезона

Супергол Ди Марии принес ПСЖ первый трофей сезона


фото: twitter
ПСЖ в матче за Суперкубок Франции победил "Ренн" и получил первый трофей нового сезона

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч состоялся в китайском городе Шэньчжэнь и завершилась победой парижской команды со счетом 2:1.

ПСЖ играл без лидера атаки бразильца Неймара, который намерен покинуть команду в это трансферное окно.

На 13-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Ренна" Адриен Эну. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сравнял счет на 57-й минуте. На 73-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария принес ПСЖ победу отличным ударом со штрафного.

Суперкубок Франции

3 августа

ПСЖ - "Ренн" 2:1

Голы: Мбаппе, 57, Ди Мария, 73 - Ену, 13

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