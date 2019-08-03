Супергол Ди Марии принес ПСЖ первый трофей сезона

3 августа, 2019, 22:47

ПСЖ в матче за Суперкубок Франции победил "Ренн" и получил первый трофей нового сезона

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч состоялся в китайском городе Шэньчжэнь и завершилась победой парижской команды со счетом 2:1.

ПСЖ играл без лидера атаки бразильца Неймара, который намерен покинуть команду в это трансферное окно.

На 13-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Ренна" Адриен Эну. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сравнял счет на 57-й минуте. На 73-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария принес ПСЖ победу отличным ударом со штрафного.

Суперкубок Франции

3 августа

ПСЖ - "Ренн" 2:1

Голы: Мбаппе, 57, Ди Мария, 73 - Ену, 13