Стало известно, сколько "Слуге народа" стоил один голос на выборах
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
КИУ сравнил суммы, которые политические партии потратили из избирательных фондов с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам голосования в многомандатном округе.
Меньше всего голос избирателя стоил партии "Слуга народа", которая получила наибольшую поддержку на парламентских выборах.
"Слуга народа" потратила 118,8 млн и получила 6 307 792 голоса. Цена голоса - всего 19 грн. Что касается других партий, преодолевших 5% барьер, стоимость голоса была такой: ВО "Батькивщина" - 76 грн, "Голос" - 129 грн, "Европейская солидарность" - 88 грн ", - заявили в КИУ.
Самой высокой стала цена голоса для политической партии "Всеукраинское объединение "Факел", которой один голос стоил 861 грн.
Полностью рейтинг стоимости голосов выглядит следующим образом:
ВО "Факел" - цена голоса 861 грн;
"Независимость" - 809 грн;
"Самопомич" - 359 грн;
Аграрная партия Украины - 334 грн;
"Социальная справедливость" - 331 грн;
"Патриот" - 272 грн;
"Украинская стратегия Гройсмана" - 265 грн;
"Сила права" - 235 грн;
"Оппозиционный блок" - 214 грн;
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 198 грн;
"Гражданская позиция" - 195 грн;
"Движение Новых сил Михаила Саакашвили" - 158 грн;
"Сила Людей" - 149 грн;
"Голос" - 129 грн;
ВО "Свобода" - 90 грн;
"Европейская Солидарность" - 88 грн;
ВО "Батькивщина" - 76 грн;
"Сила и честь" - 56 грн .;
"Партия Зеленых Украины" - 44 грн;
"Оппозиционная платформа "За жизнь" - 34 грн;
"Партия Шария" - 26 грн;
"Слуга народа" - 19 грн.
- Напомним, 3 августа в Трускавце лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что на должность председателя Верховной Рады "Слуга народа" будет выдвигать его кандидатуру .
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