Стало известно, сколько "Слуге народа" стоил один голос на выборах

3 августа, 2019, 17:58

Комитет избирателей Украины назвал стоимость одного голоса для партий на парламентских выборах

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

КИУ сравнил суммы, которые политические партии потратили из избирательных фондов с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам голосования в многомандатном округе.

Меньше всего голос избирателя стоил партии "Слуга народа", которая получила наибольшую поддержку на парламентских выборах.

"Слуга народа" потратила 118,8 млн и получила 6 307 792 голоса. Цена голоса - всего 19 грн. Что касается других партий, преодолевших 5% барьер, стоимость голоса была такой: ВО "Батькивщина" - 76 грн, "Голос" - 129 грн, "Европейская солидарность" - 88 грн ", - заявили в КИУ.

Самой высокой стала цена голоса для политической партии "Всеукраинское объединение "Факел", которой один голос стоил 861 грн.

Полностью рейтинг стоимости голосов выглядит следующим образом:

ВО "Факел" - цена голоса 861 грн;

"Независимость" - 809 грн;

"Самопомич" - 359 грн;

Аграрная партия Украины - 334 грн;

"Социальная справедливость" - 331 грн;

"Патриот" - 272 грн;

"Украинская стратегия Гройсмана" - 265 грн;

"Сила права" - 235 грн;

"Оппозиционный блок" - 214 грн;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 198 грн;

"Гражданская позиция" - 195 грн;

"Движение Новых сил Михаила Саакашвили" - 158 грн;

"Сила Людей" - 149 грн;

"Голос" - 129 грн;

ВО "Свобода" - 90 грн;

"Европейская Солидарность" - 88 грн;

ВО "Батькивщина" - 76 грн;

"Сила и честь" - 56 грн .;

"Партия Зеленых Украины" - 44 грн;

"Оппозиционная платформа "За жизнь" - 34 грн;

"Партия Шария" - 26 грн;

"Слуга народа" - 19 грн.