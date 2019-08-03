//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Я этого не делал. Мне это не нужно", - Зеленский о привлечении услуг американских лоббистов

"Я этого не делал. Мне это не нужно", - Зеленский о привлечении услуг американских лоббистов

скрин-шот
Президента Украины Владимир Зеленский уверяет, что не имел дел с лоббистской фирмой Signal Group Consulting между первым и вторым туром президентских выборов

Об этом он заявил в субботу, 3 августа 2019 года, в отеле Rixos в Трускавце, во время короткого общения с журналистами, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, это не было нужно при имеющемся у него высоком уровнем поддержки:

"Мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей".

Что же касается опубликованных на сайте украинской службы Голоса Америки копий соответствующих документов, то они, как отметил Зеленский, его не касаются, поскольку там нет его подписи.

"Моя подпись есть? ... Я никогда никем не пользовался ... Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил. Я этого не делал, мне этого не нужно. Я никому ни копейки не платил. И этого не может быть ", - отметил президент.

Вместе с тем он предположил что "кто-то" мог заключить упомянутое соглашение от его имени.

  • Напомним, размещенный в свободном доступе отчет Signal Group Consulting свидетельствует, что компания получила более $60 тыс. от представителей штаба Зеленского за свою работу в США.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 августа, 2019 суббота

2 августа, 2019 пятница

больше новостей

3 августа, 2019 суббота

2 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать