"Я этого не делал. Мне это не нужно", - Зеленский о привлечении услуг американских лоббистов

3 августа, 2019, 14:45

Об этом он заявил в субботу, 3 августа 2019 года, в отеле Rixos в Трускавце, во время короткого общения с журналистами, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, это не было нужно при имеющемся у него высоком уровнем поддержки:

"Мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей".

Что же касается опубликованных на сайте украинской службы Голоса Америки копий соответствующих документов, то они, как отметил Зеленский, его не касаются, поскольку там нет его подписи.

"Моя подпись есть? ... Я никогда никем не пользовался ... Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил. Я этого не делал, мне этого не нужно. Я никому ни копейки не платил. И этого не может быть ", - отметил президент.

Вместе с тем он предположил что "кто-то" мог заключить упомянутое соглашение от его имени.

Лоббистская компания Signal Group Consulting LLC конце июля опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского - https://t.co/Qw0xEj05qr



Президент Украины эксклюзивно дал нам комментарий об этом отчет pic.twitter.com/a5UAhqZmXz - Радио Свобода (@radiosvoboda) 3 августа 2019 г.