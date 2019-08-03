"Я этого не делал. Мне это не нужно", - Зеленский о привлечении услуг американских лоббистов
Об этом он заявил в субботу, 3 августа 2019 года, в отеле Rixos в Трускавце, во время короткого общения с журналистами, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, это не было нужно при имеющемся у него высоком уровнем поддержки:
"Мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей".
Что же касается опубликованных на сайте украинской службы Голоса Америки копий соответствующих документов, то они, как отметил Зеленский, его не касаются, поскольку там нет его подписи.
"Моя подпись есть? ... Я никогда никем не пользовался ... Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил. Я этого не делал, мне этого не нужно. Я никому ни копейки не платил. И этого не может быть ", - отметил президент.
Вместе с тем он предположил что "кто-то" мог заключить упомянутое соглашение от его имени.
Лоббистская компания Signal Group Consulting LLC конце июля опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского - https://t.co/Qw0xEj05qr- Радио Свобода (@radiosvoboda) 3 августа 2019 г.
Президент Украины эксклюзивно дал нам комментарий об этом отчет pic.twitter.com/a5UAhqZmXz
- Напомним, размещенный в свободном доступе отчет Signal Group Consulting свидетельствует, что компания получила более $60 тыс. от представителей штаба Зеленского за свою работу в США.
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