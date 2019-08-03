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Espreso.tvМир"Вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна", - посол Украины в Австрии о протестах в Москве

"Вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна", - посол Украины в Австрии о протестах в Москве


фото: twitter
Посол Украины в Австрии Александр Щерба обратился к помощнику президента России Владиславу Суркову из-за протестов в Москве

Об этом Александр Сурков написал в twitter.

"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской государства "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик посыплется" , - написал Щерба.

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