"Вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна", - посол Украины в Австрии о протестах в Москве
3 августа, 2019, 18:29
Посол Украины в Австрии Александр Щерба обратился к помощнику президента России Владиславу Суркову из-за протестов в Москве
Об этом Александр Сурков написал в twitter.
"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской государства "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик посыплется" , - написал Щерба.
Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы «глубинный народ» начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик посыплется.- olexander scherba (@olex_scherba) August 3, 2019
- Напомним, в Москве, в субботу 3 августа, возобновились акции протеста, по состоянию на 16:00 силовики уже задержали 311 человек.
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