3 августа, 2019, 18:29

Посол Украины в Австрии Александр Щерба обратился к помощнику президента России Владиславу Суркову из-за протестов в Москве

Об этом Александр Сурков написал в twitter.

"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской государства "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик посыплется" , - написал Щерба.

Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы «глубинный народ» начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик посыплется. - olexander scherba (@olex_scherba) August 3, 2019