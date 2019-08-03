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Espreso.tvОбщество"Человек готов в любое время, когда общество хочет", - Зеленский об отставке Богдана

"Человек готов в любое время, когда общество хочет", - Зеленский об отставке Богдана

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию СМИ об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана

Об этом он заявил в субботу, 3 августа 2019 года, в отеле Rixos в Трускавце, где журналисты задали главе государства вопрос, считает ли он нужным после инцидента с заявлением об увольнении самом деле уволить Богдана с должности, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинскую правду.

На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинформировано об отставке главы ОП, и это был "шаг к подрыву доверия медиа", президент эмоционально сказал:

"Я ничего не взрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить".

На замечание, что со стороны офиса президента долго не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке Зеленский сказал:

"Опровержение чего? Он же написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет ...".

На этих словах его перебил Богдан, и Зеленский ушел.

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