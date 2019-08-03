"Человек готов в любое время, когда общество хочет", - Зеленский об отставке Богдана

3 августа, 2019, 14:20

Об этом он заявил в субботу, 3 августа 2019 года, в отеле Rixos в Трускавце, где журналисты задали главе государства вопрос, считает ли он нужным после инцидента с заявлением об увольнении самом деле уволить Богдана с должности, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинскую правду.

На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинформировано об отставке главы ОП, и это был "шаг к подрыву доверия медиа", президент эмоционально сказал:

"Я ничего не взрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить".

На замечание, что со стороны офиса президента долго не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке Зеленский сказал:

"Опровержение чего? Он же написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет ...".

На этих словах его перебил Богдан, и Зеленский ушел.