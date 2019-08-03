Пересчет голосов на 119-м округе подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Бондаря
3 августа, 2019, 11:33
Пересчет голосов на шести участках избирательного округа №119 с центром в Бродах подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря
Об этом в субботу, 3 июля 2019 года, сообщил в Facebook народный депутат Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV.
"Михаил Бондарь победил в Бродах. Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам", - написал он.
"Честь и правда всегда побеждают. Зачем было принимать два абсурдных решения двух судов - непонятно. Но все будет хорошо!", - добавил политик.
Львовский журналист Антон Борковский также сообщил, что "пересчет подтвердил победу Михаила Бондаря и совпал с предыдущими результатами".
По его словам, кандидат от "Слуги народа" Орест Кавецкий поздравил Бондаря, после чего покинул зал ОИК.
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