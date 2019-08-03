Пересчет голосов на 119-м округе подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Бондаря

3 августа, 2019, 11:33

Пересчет голосов на шести участках избирательного округа №119 с центром в Бродах подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря

Об этом в субботу, 3 июля 2019 года, сообщил в Facebook народный депутат Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV.

"Михаил Бондарь победил в Бродах. Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам", - написал он.

"Честь и правда всегда побеждают. Зачем было принимать два абсурдных решения двух судов - непонятно. Но все будет хорошо!", - добавил политик.

Львовский журналист Антон Борковский также сообщил, что "пересчет подтвердил победу Михаила Бондаря и совпал с предыдущими результатами".

По его словам, кандидат от "Слуги народа" Орест Кавецкий поздравил Бондаря, после чего покинул зал ОИК.