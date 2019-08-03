На Закарпатье разыскивают девушку с Раховщины, которая потерялась во время сбора ягод

3 августа, 2019, 14:08

Национальная полиция обращается к гражданам, которым известно местонахождение 14-летней Юлии Котлан. Девушка потерялась вчера, уйдя в обед по ягоды в урочище Щауль в селе Богдан. На ее поиски задействованы полиция и спасатели

Девушка проживает в селе Розтоки Раховского района, и в пятницу, 2 августа 2019 года, около 16:00 потерялась, собирая чернику в селе Богдан. В урочище девушка добралась в составе группы из девяти человек, однако затем сборщики разделились, а сама несовершеннолетняя исчезла в неизвестном направлении. Поскольку на данном участке отсутствует покрытие мобильного оператора, связь с ней потеряна, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

На поиски девочки направлена группа, в которую входят полицейские, спасатели и горные поисковики и местные жители.

Особые приметы пропавшей: рост - 150 сантиметров, волосы русые.

Была одета в черные брюки, черную кофту и синие сапоги.

С собой имела зеленый рюкзак.