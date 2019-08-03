На Закарпатье разыскивают девушку с Раховщины, которая потерялась во время сбора ягод
Девушка проживает в селе Розтоки Раховского района, и в пятницу, 2 августа 2019 года, около 16:00 потерялась, собирая чернику в селе Богдан. В урочище девушка добралась в составе группы из девяти человек, однако затем сборщики разделились, а сама несовершеннолетняя исчезла в неизвестном направлении. Поскольку на данном участке отсутствует покрытие мобильного оператора, связь с ней потеряна, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
На поиски девочки направлена группа, в которую входят полицейские, спасатели и горные поисковики и местные жители.
Особые приметы пропавшей: рост - 150 сантиметров, волосы русые.
Была одета в черные брюки, черную кофту и синие сапоги.
С собой имела зеленый рюкзак.