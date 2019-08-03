На Ивано-Франковщине нашли девочку, заблудившуюся в Карпатах
3 августа, 2019, 17:14
В Ивано-Франковской области нашли 14-летнюю девочку, которая заблудилась в Карпатах
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В субботу, 3 августа, около 14:00 девочка вышла на связь с родными по телефону и сообщила, что находится вблизи поселка Шибене Верховинского района Ивано-Франковской области.
Состояние ее здоровья удовлетворительное.
Девочка заблудилась в Карпатах, в районе горной долины Щавул, во время сбора ягод 2 августа. Местные жители организовали поиски, однако, когда вечером ребенка не нашли, обратились в ГСЧС.
- Напомним, 6 июля спасатели нашли пятерых людей, которые потерялись в Одесской области в катакомбах.
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