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Espreso.tvОбществоНа Ивано-Франковщине нашли девочку, заблудившуюся в Карпатах

На Ивано-Франковщине нашли девочку, заблудившуюся в Карпатах


фото: zk.dsns.gov.ua
В Ивано-Франковской области нашли 14-летнюю девочку, которая заблудилась в Карпатах

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В субботу, 3 августа, около 14:00 девочка вышла на связь с родными по телефону и сообщила, что находится вблизи поселка Шибене Верховинского района Ивано-Франковской области.

Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Девочка заблудилась в Карпатах, в районе горной долины Щавул, во время сбора ягод 2 августа. Местные жители организовали поиски, однако, когда вечером ребенка не нашли, обратились в ГСЧС.

  • Напомним, 6 июля спасатели нашли пятерых людей, которые потерялись в Одесской области в катакомбах.
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