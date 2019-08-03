На Ивано-Франковщине нашли девочку, заблудившуюся в Карпатах

3 августа, 2019, 17:14

В Ивано-Франковской области нашли 14-летнюю девочку, которая заблудилась в Карпатах

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В субботу, 3 августа, около 14:00 девочка вышла на связь с родными по телефону и сообщила, что находится вблизи поселка Шибене Верховинского района Ивано-Франковской области.

Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Девочка заблудилась в Карпатах, в районе горной долины Щавул, во время сбора ягод 2 августа. Местные жители организовали поиски, однако, когда вечером ребенка не нашли, обратились в ГСЧС.