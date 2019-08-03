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Espreso.tvОбществоНа выходные есть штормовое предупреждение: сильные грозы, шквалы и град, - Диденко

На выходные есть штормовое предупреждение: сильные грозы, шквалы и град, - Диденко

Средний максимум в августе +17...+ 22

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

По прогнозу, на западе местами дожди, грозы. Температура воздуха - +23 ... + 26.

На севере Украины также существенные осадки маловероятны, температура - + 20 ... + 23.

На востоке существенные осадки тоже маловероятны + 24 ... + 27.

В центральной части облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура +22 ... 26.

На юге начнутся дожди, ожидаются грозы. Температура - + 26 ... + 30.

В Киеве умеренно теплая погода, температура - +22.

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