На выходные есть штормовое предупреждение: сильные грозы, шквалы и град, - Диденко
3 августа, 2019, 07:00
Средний максимум в августе +17...+ 22
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.
По прогнозу, на западе местами дожди, грозы. Температура воздуха - +23 ... + 26.
На севере Украины также существенные осадки маловероятны, температура - + 20 ... + 23.
На востоке существенные осадки тоже маловероятны + 24 ... + 27.
В центральной части облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура +22 ... 26.
На юге начнутся дожди, ожидаются грозы. Температура - + 26 ... + 30.
В Киеве умеренно теплая погода, температура - +22.
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