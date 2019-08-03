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Espreso.tvОбществоНа выезде из Польши пограничники обнаружили в рейсовом автобусе тонну контрабандных конфет

На выезде из Польши пограничники обнаружили в рейсовом автобусе тонну контрабандных конфет

В пункте пропуска "Шегини" украинские пограничники направили на углубленный осмотр автобус "Перемышль-Самбор", который возвращался в Украину

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В результате осмотра погранично-таможенная группа в конструктивных полостях, под обшивкой салона автобуса обнаружила значительное количество (более 3500 штук) предметов одежды различных торговых марок, 230 бутылок вина и около 950 кг сладостей", - говорится в сообщении.

Товары и предметы, а также автобус, как средство контрабанды, изъяты.

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