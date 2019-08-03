На выезде из Польши пограничники обнаружили в рейсовом автобусе тонну контрабандных конфет
3 августа, 2019, 14:39
В пункте пропуска "Шегини" украинские пограничники направили на углубленный осмотр автобус "Перемышль-Самбор", который возвращался в Украину
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В результате осмотра погранично-таможенная группа в конструктивных полостях, под обшивкой салона автобуса обнаружила значительное количество (более 3500 штук) предметов одежды различных торговых марок, 230 бутылок вина и около 950 кг сладостей", - говорится в сообщении.
Товары и предметы, а также автобус, как средство контрабанды, изъяты.
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