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Espreso.tvОбществоНа День Независимости в городах Украины и США состоится забег в вышиванках

На День Независимости в городах Украины и США состоится забег в вышиванках


фото: vyshyvanka.club
24 августа 2019 года на столичной Русановской набережной состоится зрелищный "Забег в вышиванках"

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу организаторов.

"Профессиональные спортсмены, бегуны-любители, дети дошкольного и школьного возраста, одетые в вышиванки, будут преодолевать выбранные дистанции (от 100 м для молодых бегунов, до 10 км, для опытных спортсменов)", - говорится в сообщении.

Кроме как в Киеве, патриотически одетые легкоатлеты соберутся вместе в Хусте, Ивано-Франковске, Ровно, Чернигове, Мне, Сумах, Кривом Роге, Каховке, Одессе, Николаеве и Херсоне, а также в Лиссабоне (Португалия), Дубай (ОАЭ) и Уотерфорде ( Ирландия).

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