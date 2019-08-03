На День Независимости в городах Украины и США состоится забег в вышиванках

3 августа, 2019, 09:59

24 августа 2019 года на столичной Русановской набережной состоится зрелищный "Забег в вышиванках"

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу организаторов.

"Профессиональные спортсмены, бегуны-любители, дети дошкольного и школьного возраста, одетые в вышиванки, будут преодолевать выбранные дистанции (от 100 м для молодых бегунов, до 10 км, для опытных спортсменов)", - говорится в сообщении.

Кроме как в Киеве, патриотически одетые легкоатлеты соберутся вместе в Хусте, Ивано-Франковске, Ровно, Чернигове, Мне, Сумах, Кривом Роге, Каховке, Одессе, Николаеве и Херсоне, а также в Лиссабоне (Португалия), Дубай (ОАЭ) и Уотерфорде ( Ирландия).