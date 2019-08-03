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Espreso.tvМирЕвросоюз создает воздушную авиацию для борьбы с лесными пожарами

Евросоюз создает воздушную авиацию для борьбы с лесными пожарами

Чтобы не допустить гибели людей во время опустошительных пожаров на больших площадях, Европейский Союз решил создать специальные воздушные отряды

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Deutsche Welle.

Семь пожарных самолетов и шесть вертолетов: это первая часть воздушного флота, который создается в Евросоюзе для помощи в борьбе с пожарами в рамках нового механизма по чрезвычайным ситуациям rescEU.

Машины для него предоставили пять членов ЕС - Испания, Италия, Франция, Швеция и Хорватия.

Другие европейские страны и сопредельные государства могут в чрезвычайных ситуациях по их запросу получить доступ к этой технике, предназначенной для борьбы с лесными пожарами.

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