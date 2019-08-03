Авиация МВД доставила членов ЦИК на скандальный 50-й округ в Покровске
Об этом утром в субботу, 3 июля 2019 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Члены Центризбиркома решили с помощью авиации МВД забрать документацию из округа в Киев, чтобы предупредить провокации или противоправные действия при установлении результатов выборов на данном округе.
Евгений Радченко
"Ситуация для ЦИК достаточно нетипичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижения членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровск. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", - отметил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.
Справка
50-й округ охватывает города Доброполье, Мирноград, Покровск и Добропольский район.
Основными соперника в округе есть представитель "Оппозиционного блока", мэр Покровска Руслан Требушкин и самовыдвиженец, мэр Доброполье Андрей Аксенов .
- Напомним, в Покровске в одномандатном избирательном округе №50 члены избирательной комиссии отказались выполнять решение Донецкого окружного административного суда и самоустранились от повторного подсчета голосов. Поэтому ЦИК решили передать уполномоченным представителям Центральной избирательной комиссии пакеты с избирательными документами участковых избирательных комиссий отдельных избирательных участков для проведения повторного подсчета голосов и установления результатов выборов.
- По факту невыполнения членами ОИК № 50 решение суда Покровским отделом полиции ГУНП в Донецкой области в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о событии с признаками уголовного преступления предусмотренного ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.
- Стоит отметить, что 23 июля, в Покровск отправляли сводный отряд спецподразделения ТОР. Спецназовцы усиливали обеспечение общественного порядка и безопасности на окружной избирательной комиссии №50.
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