Авиация МВД доставила членов ЦИК на скандальный 50-й округ в Покровске

3 августа, 2019, 10:22

Члены Центральной избирательной комиссии прибыли на 50-й одномандатный избирательный округ в Покровске, чтобы забрать документацию окружной комиссии и определить результаты выборов в Раду

Об этом утром в субботу, 3 июля 2019 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Члены Центризбиркома решили с помощью авиации МВД забрать документацию из округа в Киев, чтобы предупредить провокации или противоправные действия при установлении результатов выборов на данном округе.

Евгений Радченко

"Ситуация для ЦИК достаточно нетипичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижения членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровск. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", - отметил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Справка

50-й округ охватывает города Доброполье, Мирноград, Покровск и Добропольский район.

Основными соперника в округе есть представитель "Оппозиционного блока", мэр Покровска Руслан Требушкин и самовыдвиженец, мэр Доброполье Андрей Аксенов .