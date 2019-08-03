//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвиация МВД доставила членов ЦИК на скандальный 50-й округ в Покровске

Авиация МВД доставила членов ЦИК на скандальный 50-й округ в Покровске

Члены Центральной избирательной комиссии прибыли на 50-й одномандатный избирательный округ в Покровске, чтобы забрать документацию окружной комиссии и определить результаты выборов в Раду

Об этом утром в субботу, 3 июля 2019 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Члены Центризбиркома решили с помощью авиации МВД забрать документацию из округа в Киев, чтобы предупредить провокации или противоправные действия при установлении результатов выборов на данном округе.

Евгений Радченко

"Ситуация для ЦИК достаточно нетипичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижения членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровск. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", - отметил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Справка

50-й округ охватывает города Доброполье, Мирноград, Покровск и Добропольский район.

Основными соперника в округе есть представитель "Оппозиционного блока", мэр Покровска Руслан Требушкин и самовыдвиженец, мэр Доброполье Андрей Аксенов .

  • Напомним, в Покровске в одномандатном избирательном округе №50 члены избирательной комиссии отказались выполнять решение Донецкого окружного административного суда и самоустранились от повторного подсчета голосов. Поэтому ЦИК решили передать уполномоченным представителям Центральной избирательной комиссии пакеты с избирательными документами участковых избирательных комиссий отдельных избирательных участков для проведения повторного подсчета голосов и установления результатов выборов.
  • По факту невыполнения членами ОИК № 50 решение суда Покровским отделом полиции ГУНП в Донецкой области в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о событии с признаками уголовного преступления предусмотренного ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.
  • Стоит отметить, что 23 июля, в Покровск отправляли сводный отряд спецподразделения ТОР. Спецназовцы усиливали обеспечение общественного порядка и безопасности на окружной избирательной комиссии №50.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 августа, 2019 суббота

2 августа, 2019 пятница

больше новостей

3 августа, 2019 суббота

2 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать