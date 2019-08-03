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Espreso.tvОперація об'єднаних сил3 августа на фронте: ранен украинский военный

3 августа на фронте: ранен украинский военный


фото: facebook
3 августа враг пять раз нарушил перемирие, ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Марьинки с направления Трудовская - применяя стрелковое оружие; неподалеку Павлополя с направления Верхнешироковского - применяя стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза: неподалеку Крымского с направления Сокольники - применяя стрелковое оружие; на окраине Майорска снаправления Шахты 6-7 - применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие; в районе населенного пункта Южное с направления Шахты Гагарина - применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение.

 

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