2 августа на фронте: россияне не прекращают обстрелы, с украинской стороны - один раненый
3 августа, 2019, 07:14
2 августа 2019 года оккупанты десять раз нарушали режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ночью 3 августа зафиксированы два обстрела
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 3 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Обстрелы со стороны российско-террористических войск имели место поблизости населенных пунктов:
Новоселовка Вторая;
Богдановка;
Павлополь;
Нижнетеплое;
Луганское;
Светлодарск;
Южное.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - отмечают в Минобороны.
С начала текущих суток россиянами совершено два обстрела. Они произошли рядом с:
Крымским;
Майорском.
Как следствие, с украинской стороны есть один раненый.
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