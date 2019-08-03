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Espreso.tvОбщество2 августа на фронте: россияне не прекращают обстрелы, с украинской стороны - один раненый

2 августа на фронте: россияне не прекращают обстрелы, с украинской стороны - один раненый

иллюстративное
фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
2 августа 2019 года оккупанты десять раз нарушали режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ночью 3 августа зафиксированы два обстрела

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 3 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Обстрелы со стороны российско-террористических войск имели место поблизости населенных пунктов:

Новоселовка Вторая;

Богдановка;

Павлополь;

Нижнетеплое;

Луганское;

Светлодарск;

Южное.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - отмечают в Минобороны.

С начала текущих суток россиянами совершено два обстрела. Они произошли рядом с:

Крымским;

Майорском.

Как следствие, с украинской стороны есть один раненый.

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