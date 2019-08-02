Зеленский настаивает в Facebook, чтобы Иванчук оплатил ремонт дороги за 175 млн

2 августа, 2019, 22:11

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После того, как Зеленский договорился с Иванчуком, что он заплатит 175 млн гривен за ремонт дорог в Коломые и Городенке, нардеп написал пост в котором представил свою интерпретацию слов президента.

"По просьбе президента Украины о помощи отремонтировать дорогу в Космаче, то, думаю, глава государства имел в виду использовать мой опыт и помочь победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа ", - заявил Иванчук.

Однако после в комментариях под постом Андрея Иванчука появился комментарий от президента Владимира Зеленского.

"Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте", - заявил глава государства.