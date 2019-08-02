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Espreso.tvОбществоЗеленский настаивает в Facebook, чтобы Иванчук оплатил ремонт дороги за 175 млн

Зеленский настаивает в Facebook, чтобы Иванчук оплатил ремонт дороги за 175 млн

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил народному депутату Андрею Иванчуку в сети об обещании профинансировать ремонт дорог в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После того, как Зеленский договорился с Иванчуком, что он заплатит 175 млн гривен за ремонт дорог в Коломые и Городенке, нардеп написал пост в котором представил свою интерпретацию слов президента.

"По просьбе президента Украины о помощи отремонтировать дорогу в Космаче, то, думаю, глава государства имел в виду использовать мой опыт и помочь победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа ", - заявил Иванчук.

Однако после в комментариях под постом Андрея Иванчука появился комментарий от президента Владимира Зеленского.

"Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте", - заявил глава государства.

  • Напомним, 2 августа президент Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковск обязал мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 млн грн не в его округе.
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