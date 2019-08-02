Задержанный перед простестами в Москве Навальный подал заявление в Следком об отравлении в камере
2 августа, 2019, 07:33
Российский оппозиционер Алексей Навальный обратился с в Следственный Комитет РФ в связи со своим возможном отравлением в спецприемнике
Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, передает Радио Свобода.
Политик считает, что его отравили в московском спецприемнике.
Навальный просит назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления вещества, которым его отравили, и пригласить видео с камер наблюдения в спецприемнике.
Напомним, его задержали 24 июля у дома.
28 июля госпитализировали со странными симптомами. По официальной версии, ему диагностировали крапивницу. Врачи Навального предположили, что аллергическая реакция могла быть спровоцирована воздействием неизвестного вещества
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