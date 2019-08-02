Из-за Дня независимости и Курбан-байрама: посольство США предостерегает от посещения Украины в августе
Об этом сообщили в пресс-службе посольства США.
Опасность связывают с активностью экстремистов накануне и во время праздников.
И деловые, и другие экстремистские группы преимущественно используют праздничные периоды для проведения своих атак. Праздниками, во время которых может усилиться опасность в Украине, американцы называют исламский Курбан-байрам (пройдет с 11 по 12 августа) и День независимости Украины.
"Атаки экстремистов обычно нацелены на людные места, где, в частности, проходят митинги или общественные мероприятия", - отмечают в посольстве.
Там советуют своим гражданам "быть бдительными и практиковать ситуационную осведомленность": избегать демонстраций, следить за новостями, быть особенно бдительными в местах, где много туристов.
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