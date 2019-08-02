Из-за Дня независимости и Курбан-байрама: посольство США предостерегает от посещения Украины в августе

2 августа, 2019, 17:33

Американское посольство считает Украину опасной для своих граждан из-за угрозы на всей территории Украины на протяжении августа

Об этом сообщили в пресс-службе посольства США.

Опасность связывают с активностью экстремистов накануне и во время праздников.

И деловые, и другие экстремистские группы преимущественно используют праздничные периоды для проведения своих атак. Праздниками, во время которых может усилиться опасность в Украине, американцы называют исламский Курбан-байрам (пройдет с 11 по 12 августа) и День независимости Украины.

"Атаки экстремистов обычно нацелены на людные места, где, в частности, проходят митинги или общественные мероприятия", - отмечают в посольстве.

Там советуют своим гражданам "быть бдительными и практиковать ситуационную осведомленность": избегать демонстраций, следить за новостями, быть особенно бдительными в местах, где много туристов.