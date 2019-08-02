Иностранные компании закачали в украинские газохранилища 1,4 млрд газа

2 августа, 2019, 13:13

Иностранные компании закачали в подземные газовые хранилища Украины и хранят в режиме таможенного склада 1,4 млрд кубометров газа

Об этом сообщил в Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Сейчас имеем контракты с 31 иностранной компанией на хранение газа в украинских ПХГ, они закачали в наши хранилища и хранят в режиме таможенного склада уже 1,4 млрд кубометров газа - эта цифра существенно превышает наши предыдущие ожидания", - написал он.

По его словам, всего в ПХГ Украины сейчас находится более 4 млрд кубометров газа, который принадлежит компаниям, не входящим в Группу Нафтогаз.

"Мы внимательно изучаем все проблемы, которые возникают у наших партнеров и делаем все возможное для максимальной загрузки хранилищ. Уверен, когда заработает услуга "транспортирование на короткие расстояния" (short-haul services) - использование украинских ПХГ для международных компаний станет еще более привлекательным", - добавил Коболев.