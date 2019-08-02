В избирательном округе в Покровске напали на съемочную группу телеканала

2 августа, 2019, 19:01

В избирательном округе №50 в Покровске Донецкой области, где до сих пор не обнародовали результаты голосования, напали на съемочную группу телеканала "Капри"

Об этом сообщили в пресс-службе Национального союза журналистов Украины, передает Укринформ.

"В городе Покровск Донецкой области совершено нападение на съемочную группу телеканала "Капри". При попытке 1 августа зайти в помещение Покровского совета ветеранов, где находится штаб одной из политических партий, журналистку оттолкнули, технику повредили, а на оператора напали и удерживали некоторое время в изоляции ", - говорится в сообщении.

По данным НСЖУ, Национальная полиция по заявлениям о препятствовании журналистской деятельности в Покровске начала уголовное производство.

В свою очередь в Национальном союзе журналистов осудили агрессию к сотрудникам телекомпании и обратили внимание, что это уже второй инцидент избиения журналистов на этой неделе, связанный с избирательным округом №50. Кроме того, на избирательном округе до сих пор официально не обнародовали результаты голосования.

"Сейчас оператор находится в больнице, у него диагностировано сотрясение мозга. Также были разбиты камера и служебный телефон, в полицию подали заявление ", - сказала корреспондент телекомпании Алена Соболенко.

В нападении на журналистов телеканал "Капри" обвиняет людей из окружения лидера гонки на избирательном округе №50, городского головы Покровска Руслана Требушкина.

В ответ на упреки Требушкин опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, обвиняя политических оппонентов в попытке повлиять на избирательный процесс в Покровске.

"У нас здесь продолжает стоять телеканал "Капри", днем они готовили какую-то провокацию, пытались ворваться в офис, который арендуется у совета ветеранов. Целью является дестабилизация работы штаба ", - убеждает Требушкин.

В гражданской сети ОПОРА удивлены физической агрессией в отношении журналистов в Покровске и отмечают, что во время избирательной кампании в округе жалоб на препятствование журналистской деятельности не поступало.

"Такая реакция охранников на видеокамеру очень неожиданная. Ведь во время всей избирательной кампании не было ни одного факта нарушения прав журналистов. Это событие является очень плохим знаком того, что может происходить там сейчас с работой избирательной комиссии ", - отметила в комментарии для НСЖУ координатор наблюдения сети ОПОРА за выборами в Донецкой области Анастасия Прокопенко.