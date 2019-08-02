В Украине изменили требования к маркировке меда

2 августа, 2019, 14:53

В Украине утвердили новые требования к маркировке меда для лучшей информированности потребителя о качестве и происхождении продукции

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В Украине утверждены требования к меду. Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства аграрной политики и продовольствия от 19.06.2019 №330, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 04.07.2019 за № 725/33696. Требования распространяются на маркировку меда для обеспечения надлежащей осведомленности потребителей и предотвращения введения потребителя в заблуждение", - говорится в сообщении.

Приказ вступает в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования.

Согласно утвержденным требованиям, мед должен соответствовать определенным характеристикам и критериям состава. В частности, мед должен состоять из углеводов, преимущественно из фруктозы и глюкозы, а также других веществ, таких как органические кислоты, энзимы (ферменты), пыльцевые зерна, которые попадают в процессе переработки пчелами нектара (пади) на мед. Цвет меда может варьироваться от прозрачного (бесцветного), белого, светло-желтого до темно-коричневого; консистенция - от жидкой, вязкой до очень вязкой или плотной. Допускается кристаллизация меда - от мелко- до крупнозернистой.

Вкус меда может быть сладким, нежным, приятным, терпким, раздражающим слизистую оболочку ротовой полости, без посторонних привкусов, аромат - специфическим, приятным, слабым, сильным, нежным, без посторонних запахов. Вкус и аромат могут варьироваться, но эти показатели должны быть обусловлены растительным происхождением в зависимости от вида растения.

Отмечается, что к продукту, который маркируется словом «мед», пригодному к потреблению человеком, или в качестве ингредиента в пищевых продуктах, запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты, пищевые добавки или любые другие добавки.

Маркировка меда должна содержать информацию о стране происхождения, в которой он собран.