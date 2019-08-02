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Espreso.tvОбществоВ Украине уже собрали почти 34 млн тонн зерна нового урожая

В Украине уже собрали почти 34 млн тонн зерна нового урожая


фото: dumskaya
По состоянию на начало августа аграрии Украины собрали почти 34 млн тонн зерновых и зернобобовых нового урожая

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"По состоянию на 2 августа украинские аграрии собрали 33,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 8,9 млн га, или 89% к прогнозу", - говорится в сообщении Минагро.

В частности, собрано: пшеницы - 24,9 млн тонн с площади 6,1 млн га (90% к прогнозу) при урожайности 40,6 ц / га; ячменя - 8,0 млн тонн с площади 2,4 млн га (1% к прогнозу) при урожайности 33,5 ц / га; гороха - 590 тыс. тонн с площади 258 тыс. га (98% к прогнозу) при урожайности 22,8 ц / га; ржи - 196 тыс. тонн с 72 тыс. га (62% прогнозируемых площадей) при урожайности 27,4 ц / га; овса - 172 тыс. тонн с площади 67 тыс. га (37% к прогнозу) при урожайности 25,8 ц / га.

Также собрано 3 млн тонн озимого рапса с площади 1,2 млн га (98% к прогнозу) при урожайности 24,5 ц / га.



 

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