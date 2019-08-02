В Турции поддержали флэшмоб крымских татар "Единство дороже штрафов" против задержаний активистов в Москве
Об этом сообщила в Facebook "Крымская солидарность".
В Турции поддержали флэшмоб "Единство дороже штрафов", который проходит в эти дни в Крыму. Свою солидарность с крымскими татарами обнаружили мусульмане Турции - жители Анталии и Стамбула, выкладывая фотографии с плакатами: "Birlik para cezalarından daha değerlidir".
В ответ на приговор Таганского районного суда Москвы стартовал новый "Крымский марафон". С 10:40 утра до 15:30 дня судья Смолина "рассмотрела" материалы 18 административных дел, приняв признать всех виновными и оштрафовала 18 крымских татар на 360 тысяч рублей. Следующие процессы пройдут августе в Мещанском районном суде.
Крымский марафон был создан общественной инициативой "Крымская солидарность" в 2017 году, когда крымским татарам назначили административные штрафы за то, что сотни людей вышли на одиночные пикеты, чтобы показать свое несогласие с теми обвинениями и ярлыками, которые навешивают на народ.
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