В Турции поддержали флэшмоб крымских татар "Единство дороже штрафов" против задержаний активистов в Москве

2 августа, 2019, 14:37

Жители Анталии и Стамбула присоединились к акции солидарности с крымскими татарами

Об этом сообщила в Facebook "Крымская солидарность".

В Турции поддержали флэшмоб "Единство дороже штрафов", который проходит в эти дни в Крыму. Свою солидарность с крымскими татарами обнаружили мусульмане Турции - жители Анталии и Стамбула, выкладывая фотографии с плакатами: "Birlik para cezalarından daha değerlidir".

В ответ на приговор Таганского районного суда Москвы стартовал новый "Крымский марафон". С 10:40 утра до 15:30 дня судья Смолина "рассмотрела" материалы 18 административных дел, приняв признать всех виновными и оштрафовала 18 крымских татар на 360 тысяч рублей. Следующие процессы пройдут августе в Мещанском районном суде.

Крымский марафон был создан общественной инициативой "Крымская солидарность" в 2017 году, когда крымским татарам назначили административные штрафы за то, что сотни людей вышли на одиночные пикеты, чтобы показать свое несогласие с теми обвинениями и ярлыками, которые навешивают на народ.