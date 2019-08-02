В Сумах выделили 21 млн грн на жилье 60 украинским воинам
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Депутаты во время очередной сессии приняли решение выделить на это из городского бюджета в целом 21 млн гривен.
Согласно сообщению, такая одноразовая целевая материальная помощь оказывается уже второй год подряд.
"Согласно принятому решения, так же, как и в прошлом году, каждый из 60 сумчан-защитников получит по 350 000 гривен для приобретения квартиры или дома", - отмечает пресс-служба горсовета.
Список претендентов на получение в 2019 году одноразовой целевой материальной помощи был утвержден Советом участников АТО и членов семей погибших участников АТО при Сумском городском голове Александру Лысенко.
Кроме того, список согласовала постоянная комиссия горсовета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, науки, культуры, туризма, семьи, молодежи и спорта.
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