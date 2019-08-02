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Espreso.tvОбществоВ Ровно отменили предупреждение активистам, которые требовали импичмент Зеленскому

В Ровно отменили предупреждение активистам, которые требовали импичмент Зеленскому


фото: Facebook Олександра Дворецька
Ровенский апелляционный суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу и 20-летнего Романа Филюка невиновными в проведении несанкционированного митинга об импичменте президента

Об этом сообщила активистка Александра Дворецкая в Facebook.

Судья Степан Шимкив удовлетворил апелляцию на решение Ровенского городского суда, который признал девушку виновной и присудил ей предупреждение, говорится в сообщении.

"Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка о нарушении порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 года в Киеве отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений", - написала Дворецкая.

  • Напомним, 26 мая трое молодых людей - 20 и 16 лет - устроили пикет на Ровенской площади Независимости. Они держали в руках плакаты с надписями "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-брацьки" (передаем слово "по-братски" с ошибкой, как на плакате - ред.). Им выписали штрафы.
  • 26 июня суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу в административном правонарушении.
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