В России украли часть проморолика морского спецназа ВСУ
2 августа, 2019, 18:12
2 августа офицер ВСУ Анатолий Штефан обнародовал в сети российский проморолик морского спецназа, в котором большинство кадров напоминают видео ВСУ
Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер-аналитик Анатолий Штефан в Facebook.
"Ватрушки разгоняют ролик о своем морском спезназе ... Но мои друзья в ССО сейчас немного эмоционально рыдают, потому небратья использовали большинство кадров с работы 73 морского ЦСО УСН пл ин Юкрейн", - написал Штефан
А это видео украинской стороны, морского спецназа УСН ВСУ.
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