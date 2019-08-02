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Espreso.tvОбществоВ России украли часть проморолика морского спецназа ВСУ

В России украли часть проморолика морского спецназа ВСУ

2 августа офицер ВСУ Анатолий Штефан обнародовал в сети российский проморолик морского спецназа, в котором большинство кадров напоминают видео ВСУ

Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер-аналитик Анатолий Штефан в Facebook.

"Ватрушки разгоняют ролик о своем морском спезназе ... Но мои друзья в ССО сейчас немного эмоционально рыдают, потому небратья использовали большинство кадров с работы 73 морского ЦСО УСН пл ин Юкрейн", - написал Штефан

А это видео украинской стороны, морского спецназа УСН ВСУ.

 

 

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